منصور هادى يطالب بتعزيز جهود الإغاثة الدولية لتخفيف معاناة اليمنيين

طالب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بتعزيز جهود الإغاثة الدولية "لتخفيف معاناة اليمنيين" فى ظل العملية العسكرية التى تشهدها بلاده حاليا.

وقال هادى ليل الثلاثاء الأربعاء خلال كلمته أمام الدورة السبعين لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك إن عودة الحكومة اليمنية إلى عدن سيسهم فى إعادة الخدمات الأساسية للمواطنين.

واتهم هادى الحوثيين بالانقلاب على مؤسسات الدولة وقال إن "انقلاب الحوثيين منح بيئة مواتية للإرهاب".

وقال الرئيس اليمنى: "على الحوثيين و"الرئيس السابق على عبدالله" صالح إنهاء جميع مظاهر الانقلاب وتنفيذ القرار الدولى رقم 2216".