وليد المعلم: لا أوباما ولا غيره قادر على أن يُحدد خيار الشعب السورى

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السورى، وليد المعلم، إن على الرئيس الأمريكى باراك أوباما وعلى مسئولين آخرين أن يفهموا أن الشعب السورى وحده هو صاحب القرار فى تقرير مستقبله.

وردًا على سؤال حول تصريحات رئيس وزراء النظام التركى أحمد داود أوغلو بأن الحدود التركية باتت مغلقة أمام الإرهاب، أعرب المعلم فى تصريح للصحفيين فى نيويورك عن أمله بأن يكون داود أوغلو صادقًا هذه المرة لـ"أننا تعودنا على تصريحات كثيرة صادرة عن مسئولين أتراك ولا نلمس على أرض الواقع صدقية لها"، وقال "إذا كان جادا فى مكافحة الإرهاب وحماية شعبه من هذا الإرهاب المرتد فعليهم أن ينسقوا مع سوريا".

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