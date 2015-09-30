عبد الله بوعصيبة: استراتيجية تميز مستمرة

أكد عبد الله بوعصيبة مدير المركز الثقافي في أم القيوين أن قيادتنا الرشيدة استطاعت أن تحافظ على تلك المراكز الأولى عندما وضعت نصب عينيها استراتيجية الدولة للابتكار والتعليم المستمر وأثبتتها على أرض الواقع من خلال توجيهها المستمر للشركاء في القطاعين العام والخاص وحثهم على التنافسية حتى يتولد الابتكار لدى الموظفين، ما وضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة التي يشار إليها، كما أن الإمارات تتقدم باستقلال نتاجات أفكار أبنائها وشبابها من المواطنين من أجل النهوض بحياتهم إلى الأفضل، وأنها لا تألو جهداً في دعم أبنائها من أجل توفير البيئة المحفزة للتعليم المستمر والإبداع، كما تأخذ بأيديهم من خلال دعم الميزانيات العامة للتعليم من خلال بيئات عمل منتجة ومحفزة بما يعم الفائدة على البلاد وعلى القاطنين فيها.