حظك اليوم الأبراج الأربعاء 30 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015 مولود برج الحمل عنيد وإذا أراد شيئًا يطلبه بإصرار وبعند وإلحاح وترصد، لديه فكرة واحدة لا يستطيع أى إنسان أن يغيرها ولو كانت خاطئة، ولكن هو وحده الذى يقوم بتغييرها إذا ما اقتنع. حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015 رجل برج الثور عملى فى تعاملاته مع الناس خصوصًا زملاء العمل، يعمل دون أن يتحدث كثيرًا، علاقاته مع المحيطين به متوازنة، كما أنه يبحث دائمًا عن الشريكة التى تناسب أفكاره وآراءه. حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015 مولود برج الجوزاء يحب المغامرة والسفر، يقول عن نفسه إنه أذكى رجل فى هذا العالم، وهو أيضًا رجل غامض ومحير، ومتناقض فى مشاعره فتجده تارة عطوفا وحنونا ومحبا وتارة أخرى قاسيا إلى حد العنف هذا الرجل هو الشخصية الهوائية الزئبقية. حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015 مولود هذا البرج يعشق بيت أسرته ويعشق والدته ويريد دائمًا زوجة تشبه أمه فى كل شىء، فإذا أرادت الفتاة الارتباط به يجب عليها أن تعتنى بوالدته جدًا وتعاملها بلطف وتعامل الزوج أيضًا لأن هذا الرجل شرب من دلال والدته كثيرًا فهو يحب أن يشعر بأنه طفل ومع ذلك فسوف تشعرين أنك ملكة فى عرش مملكته. حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 30 سبتمبر 2015 صاحب هذا البرج يقدس الحياة العائلية طالما يعيش دائمًا مع زوجته فى قصة حب مليئة بالأشواق والعواطف المتأججة الرومانسية، ويقوم بواجباته ومسئولياته بإخلاص ووفاء وهو مرتب فى حياته ومنظم فى عيشته وهو يواظب على مواعيده ويهتم بالوقت ويقدره ويستغله لفائدته. حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015 رجل برج العذراء يمتاز بالبراءة والنقاء ويحاول أن يضفى على حياته هذه الصفات وعلى المرأة التى تختار رجل هذا البرج أن تتبع خطة توافق ميوله مع هذا الرجل، هذا الرجل يمتلك حسًا مرهفًا وموهبة فنية وشاعرية، ولديه براعة فى النقد. حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015 كثيرًا ما تتردد المرأة عند الارتباط برجل برج الميزان، لأنه كما تقول الأبراج والنجوم له شخص يحب ويعشق التغيير، ولكنه يضطر إلى هذا بعد إحساسه بالملل والروتين، دائمًا ما يتأنى فى اتخاذ القرار ويدرس جيدًا حتى يصل إلى القرار الصحيح، لذلك يعتبره المحيطون به سواء على مستوى الأسرة أو العمل الحكيم بينهم ويمكن استشارته فى كل أمور الحياة. حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015 مولود برج العقرب يمكن أن يصاب بالخلل إذا ما تحققت أحلامه بالصورة المطلوبة والتى اختارها لنفسه وعلى الرغم من ذلك يظل قويًا أمام المحيطين به ولن يظهر على ملامحه أى تأثر، وخصوصًا فى العلاقات العاطفية. حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015 مولود برج القوس يعشق المرأة الذكية ويختارها من بين مئات البنات، لابد أن تفهم شريكته فى الحياة طريقة التعامل معه، فهو يحترم الناس مهما كانت الاختلافات بينهم، وعلى المرأة التى ترغب فى الحصول على رجل القوس أن تحترم خصوصيته، فطالما أنه أختارك زوجة له فهذا يعنى إخلاصه لك رغم مجاملات الحارة لكل فتاة جميلة يراها أو يقابلها. حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015 الشباب من مواليد برج الجدى نجدهم قلقين على المستقبل وعلى تحمل المسئولية التى تجعل من شاب برج الجدى عصبيًا جدًا وصعب التعامل معه، لكنه حين يصل لسن النضوج تجده إنسانًا مختلفا يتسم بالهدوء والسكينة والنجاح فى العمل، ويعتبر رجل برج الجدى من الرجال المخلصين فى العلاقة لكن الأمر لا يقف عند نظرة يمكن أن يختلسها لامرأة جميلة حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015 مولود برج الدلو هوائى فى حبه ودائمًا ما تنقلب لديه قصص الحب إلى صداقة، وهذا يعطيه المبرر الجاهز للتخلص من قصص الحب، لأنه يعشق الصداقة ويمكن أن تكونى صداقته بحق مع بنت تشاركه اهتماماته أكثر من الحبيبة، لذلك تخشى معظم البنات الارتباط به، وممكن أن تتحول الصداقة إلى ارتباط وليس العكس. حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2015 مولود برج الحوت هادئ ويفكر بتأنى، أصدقاؤه يحبونه ويثقون به، لكنه لا يتدخل فى شئونهم إلا بالحسنى بالرغم من أنهم يحكون له أدق التفاصيل فى حياتهم إلا أنه أمين جدًا على هذه التفاصيل والأسرار، لكنه يحاول أن يساعد كل من يطلب المساعدة حتى من الغرباء.

شبكةعيونالإخبارية

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