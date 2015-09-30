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قراء القصص للأطفال قبل النوم تعزز إدراكهم وتنشط ذاكرتهم

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قراء القصص للأطفال قبل النوم تعزز إدراكهم وتنشط ذاكرتهم قراء القصص للأطفال قبل النوم تعزز إدراكهم وتنشط ذاكرتهم
كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية أن القصص والحكايات التى يقصها الآباء والأمهات على أبنائهم قبل النوم مباشرة تساهم فى تعزيز مهارات الأطفال وتعزز قدرتهم على التعلم فى مراحل عمرية لاحقة.

وأثبتت النتائج أن القصص التى يستمع إليها الأطفال الصغار داخل أسرّتهم قبل الخلود إلى النوم تساهم فى تحسين مهاراتهم اللغوية وقدرتهم على تعلم اللغات، وكما أوضحت النتائج أن البنات الصغار يستفدن بشكل أفضل حال قراءة هذه القصص بواسطة آبائهم وليس أمهاتهم.

وأضاف الباحثون أنه يفضل أن يبدأ الآباء فى قراءة قصص قبل النوم قبل بلوغ أطفالهم عمر الثانية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، حيث ثبت أنها تساهم فى تعزيز وظائف إدراكهم خاصةً إّذا قام الأبوين بطرح بعض الأسئلة التى تنشط ذاكرة الطفل.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجارى.

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