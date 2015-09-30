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تعرف على أسباب وطرق التخلص من المياه الزائدة بالجسم

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تعرف على أسباب وطرق التخلص من المياه الزائدة بالجسم تعرف على أسباب وطرق التخلص من المياه الزائدة بالجسم
هل تعلم أن احتباس الماء فى الجسم من أهم أسباب زيادة وزنك؟ فهناك العديد من الأقاويل حول احتباس الماء بجسم الإنسان، ولكن ما أثبتته العديد من الدراسات الطبية الحديثة أنها تتسبب فى زيادة الوزن بنسبة كبيرة، وأن الذين يعانون من السمنة يعانون من احتباس الماء داخل أجسامهم، وهذا ما أكده الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة.

ويقدم استشارى السمنة، أهم الأسباب المؤدية لاحتباس الماء داخل الجسم، ومنها:
>• الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح.
>• أيام ما قبل نزول الدورة الشهرية لدى السيدات، بسبب التغيرات الهرمونية.
>• تناول بعض الأدوية كحبوب منع الحمل وعلاجات الضغط، تتسبب فى احتباس الماء داخل الجسم.
>• تناول الأطعمة الغنية بالدهون.

وينصح استشارى السمنة والنحافة، بضرورة إتباع بعض النصائح للتخلص من مخزون الماء بالجسم، ومنها:
>• تناول القهوة.
>• تجنب الأطعمة الغنية بالدهون.
>• الأملاح يجب الابتعاد عنها.
>• تناول الحلويات ولكن دون الإفراط، حيث أنها تساهم فى التخلص من مخزون الماء بالجسم.
>• تناول 3 لتر من الماء بشكل يومى.
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