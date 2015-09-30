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مع بداية العام الدراسى.. تعرف على أهم أعراض صعوبات التعلم عند الأطفال

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مع بداية العام الدراسى.. تعرف على أهم أعراض صعوبات التعلم عند الأطفال مع بداية العام الدراسى.. تعرف على أهم أعراض صعوبات التعلم عند الأطفال
صعوبات التعلم من الأمراض السلوكية التى تصيب بعض الأطفال وتؤثر بصورة مباشرة على تحصيلهم الدراسى.

وعن أهم أعراض صعوبات التعلم عند الأطفال، يقول الدكتور طلعت حسن سالم، استاذ طب وسلوك الأطفال، أن صعوبات التعلم تعرف بمعاناة الطفل من تأخر فى قدراته الخاصة بأى من الجوانب الثلاثة الكتابة أو القراءة، أو إجراء العمليات الحسابية.

والتأخر هنا يعنى حصول الطفل على درجات اقل من المتوسط، فى تلك المهارات معا أو بعض منها فقط، مقارنه بنفس الأطفال فى المرحلة العمرية له كما أن هذا التأخر ينحصر فى تلك المهارات الثلاثة فقط ولا يمتد للمواد الدراسية الأخرى، أو المهارات الفكرية والعقلية المختلفة.

وفى بعض الأحيان قد تكون صعوبة التعلم ناتجة لبعض المشاكل العارضة كتغيرات المجتمع المحيط بالطفل، أو انفصال والدية.

وهناك بعض التشخيصات الخاطئة لهذا المرض ففى بعض الحالات تكون الحالة ناتجة عن مشكلة عضوية فى يد الطفل تعيق قدرته على الكتابة أو مشاكل فى اللسان أو الأذن.

وفى جميع الأحوال يجب أن يخضع الطفل لفحص طبى وسلوكى شامل قبل الجزم بكونه يعانى من صعوبات تعلم أم لا.

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