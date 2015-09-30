حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحمل الأربعاء 30/9/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

مهنيا: اليوم قد تمر بحالة نفسية غير مستقرة، ربما تشعر بقدر من خيبة الأمل، رغم أنك مجتهد وجاد وتشعر بالرضا عن مجهوداتك العملية والمهنية، ولعل هذا الشعور يعود إلى فشل بعض الصفقات العملية، ولكن الأوضاع فى طريقها إلى التحسن، فقط عليك أن تكون أكثر قوة وتركيزا فى الأيام المقبلة.

عاطفيا: رغم أن هذه هى طبيعتك المعهودة، ولكن عليك تجنب العنف مع الشريك، واستمع لكلامه وملاحظاته على تصرفاتك ومسار العلاقة، ولا تأخذ ما يقوله على محمل الاستهتار، فالشريك يعرف مصلحتك ويهتم بها، وعليك إذا رغبت فى صيانة موقعك فى قلبه أن تكون أكثر جديّة من السابق.

صحيا: عليك التقليل من التفكير المستمر، والاهتمام بإعطاء نفسك قسطًا من الراحة، وعليك أيضًا ممارسة النشاطات الترفيهية لتتخلص من توتّرك وتريح أعصابك المتشنجة حتى لا تتعرض لوعكة صحية.

توقعات علماء الفلك:

رغم كل المنغصات والأمور الضاغطة التى تحيط بك من كل الأرجاء، وتخالط خطواتك العملية فى الدوائر المهنية والاجتماعية، فما زلت تحافظ على هدوئك واستقرارك، خاصة وأنك شخص تتميز بسرعة البديهة والاستيعاب، والقدرة على التفكير والتخطيط والعمل تحت الضغط، وبعيدًا عن المثيرات والأمور السلبية المحيطة، ولذلك ستتمكن اليوم من فهم تفاصيل وتعقيدات كل يدور حولك، ولن تحتاج إلى شخص ما ليفسر لك ما يحدث، وهذا الفهم هو مفاتح عبور الأزمات والمشكلات التى يشعر بها المحيطون بك وتقودهم إلى الارتباك والتراجع، بينما يوفر لك الوعى فرصة للمناورة والقفز عليها، وإلى جانب هذا فإن اقترابك اليوم من بعض الأشخاص قد يحمل لك قدرًا من التفاؤل والطاقة الإيجابية ويقوى العلاقة بينكما، ولكن عليك ألا تحكم على أى شخص بسرعة ودون اختبار وتدقيق حقيقيين، وأن تأخذ وقتك الكافى للتعرف على شخصية من تتعامل معه وتقييمها بشكل ناضج ومتوازن.

شبكةعيونالإخبارية

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