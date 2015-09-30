حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الأسد الأربعاء 30/9/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

مهنيا: لا ترسم خيالات وتطلعات إيجابية كبيرة، اليوم ضعيف بدرجة واحدة فى هذا الإطار ولا يعد بأى تطور أو نتيجة ملموسة، حاول تجنب أيّة مخاطرة مالية قد تقوم بها، لأن الحظ لن يكون حليفك فى هذه الخطوات.

عاطفيا: المحبة التى تحملها للشريك تدفعك إلى التحضير لمفاجأة رومانسية له، لقاء اليوم قد يعيد الذكريات الجميلة إلى الواجهة، وربما تكون هذه هى فرصتك الذهبية لاستعادة الشريك مرة أخرى وتعويض ما مضى وتسبب فى الفجوة الحادثة بينكما.

صحيا: أبرز ميزاتك أنك صاحب إرادة صلبة، وقد بدأ ظهور ذلك من خلال انكبابك على ممارسة الرياضة بانتظام، ولكن عليك أخذ حذرك، فمن المتوقع أن تمر بوعكة صحية مفاجئة خلال هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك:

لكل شىء حدّ وسقف، ذكاؤك الحاد الذى لم يخنك ولم يُخلف توقعاتك طوال السنوات الماضية يسرى عليه الأمر نفسه، ربما يهتز اليوم نوعًا ما، ورغم أنك ما زلت فى كامل لياقتك الذهنية وتُبدى فطنة وذكاء كبيرين كالعادة، إلا أنك قد تتعرض اليوم لموقف عملى أو تواجه مشكلة طارئة وحادة فيما يخص أحد المشروعات المهنية الأخيرة لك بما يشتّت تركيزك ويخصم من قدراتك، واليوم أيضًا قد تكون أفكارك مبهمة وغير مترابطة على الإطلاق، وهو ما يخصم كثيرًا من طاقتك الإيجابية، وخاصة إذا كانت أمامك مهمة ما تريد أن تقوم بها فى الحال، عليك العمل على تجاوز هذه العقبة وبذل كل ما تستطيع من الجهد من أجل عبور النفق وعدم التورط فى الأخطاء التقليدية التى وقعت فيها من قبل، أو اتخاذ قرارات ومواقف متسرّعة قد تندم عليها فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads