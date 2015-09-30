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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس الأربعاء 30/9/2015

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس الأربعاء 30/9/2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس الأربعاء 30/9/2015

لبرج القوس:

مهنيا: يومك يسوده الهدوء والعلاقات الطيبة مع الزملاء والأسرة، وتستغل مواهبك القيادية فى تذليل العقبات التى تقف أمامك بإرادة قوية وشجاعة، وتفكر فى نشاطات مهنية أخرى.

عاطفيا: الاستجابة السريعة للشريك، وتفاعله الدائم معك، يجعلانك مرتاحًا للعلاقة بدرجة كبيرة، ولا تفكر فى أيّة هموم وأنت معه، وبسبب هذا تجد أن كل المشكلات القائمة تذوب وأنت تتحدث معه.

صحيا: لا تترك نفسك للتوتر والقلق والضغط النفسى، تجنب المشكلات والصراعات قدر المستطاع، انت من الأشخاص سريعى التأثر، وقولونك يضطرب بسبب العصبية، لهذا من الأفضل حال التورط فى نقاش حاد أن تترك المكان وتغادر.

توقعات علماء الفلك:

ابدأ يومك بشكل مثالى حتى يستمر على الوتيرة نفسها، وحتى تتمكّن من التعامل مع التفاصيل والتغيرات المحيطة وأنت محتفظ بهدوئك الذى بدأت به اليوم، اشرب قهوة الصباح مع سماع بعض الأغنيات الحماسية، قد تأتيك فى الساعات الأولى من اليوم أخبار لا تحب أن تسمعها، ومن الجيد الاستعداد النفسى لتلقيها والتعامل معها بثبات واتزان، وعليك ألا تغضب، تقبل هذه المشكلات بصدر رحب، فالحياة كما تحمل الأخبار السعيدة والأمور الجميلة والمبهجة، فإنها أحيانًا ما تحمل بعض الأخبار السيئة، وفى كل الحالات لن تغير من الأمر شيئًا، كلما تقبلت الأحداث المحيطة تمكّنت من النجاح، وعلى الصعيد العاطفى تعيش حالة سعيدة مع الحبيب، وهو ما يُخفّف عنك كثيرًا من ضغوط الحياة، لهذا قد ينبغى عليك أن تتوج هذه الحالة الليلة بسهرة هادئة مع تناول العشاء على ضوء الشموع والموسيقى الكلاسيكية.

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