حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العذراء الأربعاء 30/9/2015

حظك اليوم لبرج العذراء:

مهنيا: تشهد الفترة الحالية حالة من الازدهار والنشاط الذهنى والعملى، إذ تحقق نجاحًا غير مسبوق، ما يجعلك أكثر حماسًا للعمل والتقدّم أكثر، فقط عليك أن تكون دقيقًا فى خطواتك لأن نشاطك يلفت انتباه رؤسائك.

عاطفيا: ابتعاد الشريك عنك خلال هذه الفترة ليس قلّة اهتمام أو تراجعًا فى مشاعره، الأمر يرتبط بسفره فى مهمة عمل، هذا الأمر يؤذيك نفسيًّا ويشعرك بالحزن والوحدة والاشتياق إليه، ولكن عليك تقبّله وعدم السماح له بتوتير العلاقة.

صحيا: حاول ألا ترهق نفسك فى جهود زائدة وتفوق طاقتك، لجسدك حقوق عليك، ويجب أن تريحه، لا تسهر كثيرًا، حاول أن تخلد للنوم مبكّرًا، فمن الأمور الجيدة أن تنام من ست إلى ثمانى ساعات ليلاً، هذا أفضل من النوم بالنهار.

توقعات علماء الفلك:

أعط كل شىء حقه فى الوقت، وحاول تنفيذ المهام والتفاصيل اليمية فى وقتها الصحيح، ولكن مع تنظيم قدراتك وترتيب أولوياتك، خاصة وأن دخولك عدة مجالات مرة واحدة يجعل من الصعوبة أن تنجز فى أى منها، خصوصًا وأنك تمتلك صفحة بيضاء فى كل مجال من هذه المجالات، خاصة وأنك شخصية مختلفة ومتميزة، ولديك مهارات كثيرة وذكاء اجتماعى كبير، ما يمكّنك من بناء علاقات قوية وناجحة، لكن عيك أن تحذر من الغرور وأن تخدعك هذه اللياقة الذهنية والقدرات الكبيرة وتورّطك فى أشياء ومهام لا تقدر عليها، أولى مفاتيح الذكاء أن تعى حجم قدراتك وما تستطيع إنجازه، والتركيز فى ترتيب أولوياتك وأهدافك سيجعلك تحرز أهدافك واحدًا بعد آخر، وسيكون له مردود إيجابى على حياتك بشكل عام، ما يساعدك فى تنمية مشروعاتك المهنية والشخصية، وعلى الصعيد العاطفى عليك ألا تتسرّع فى الحكم على الشريك بالباطل، وأن تدرك حجم ضغوط العمل التى تقع على عاتقه، فهو حسّاس بشكل كبير، فهو ويحبّك ويقدّرك.

شبكةعيونالإخبارية

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