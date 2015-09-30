أخبار عاجلة

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العذراء الأربعاء 30/9/2015

Google+ Print
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العذراء الأربعاء 30/9/2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العذراء الأربعاء 30/9/2015

لبرج العذراء:

مهنيا: تشهد الفترة الحالية حالة من الازدهار والنشاط الذهنى والعملى، إذ تحقق نجاحًا غير مسبوق، ما يجعلك أكثر حماسًا للعمل والتقدّم أكثر، فقط عليك أن تكون دقيقًا فى خطواتك لأن نشاطك يلفت انتباه رؤسائك.

عاطفيا: ابتعاد الشريك عنك خلال هذه الفترة ليس قلّة اهتمام أو تراجعًا فى مشاعره، الأمر يرتبط بسفره فى مهمة عمل، هذا الأمر يؤذيك نفسيًّا ويشعرك بالحزن والوحدة والاشتياق إليه، ولكن عليك تقبّله وعدم السماح له بتوتير العلاقة.

صحيا: حاول ألا ترهق نفسك فى جهود زائدة وتفوق طاقتك، لجسدك حقوق عليك، ويجب أن تريحه، لا تسهر كثيرًا، حاول أن تخلد للنوم مبكّرًا، فمن الأمور الجيدة أن تنام من ست إلى ثمانى ساعات ليلاً، هذا أفضل من النوم بالنهار.

توقعات علماء الفلك:

أعط كل شىء حقه فى الوقت، وحاول تنفيذ المهام والتفاصيل اليمية فى وقتها الصحيح، ولكن مع تنظيم قدراتك وترتيب أولوياتك، خاصة وأن دخولك عدة مجالات مرة واحدة يجعل من الصعوبة أن تنجز فى أى منها، خصوصًا وأنك تمتلك صفحة بيضاء فى كل مجال من هذه المجالات، خاصة وأنك شخصية مختلفة ومتميزة، ولديك مهارات كثيرة وذكاء اجتماعى كبير، ما يمكّنك من بناء علاقات قوية وناجحة، لكن عيك أن تحذر من الغرور وأن تخدعك هذه اللياقة الذهنية والقدرات الكبيرة وتورّطك فى أشياء ومهام لا تقدر عليها، أولى مفاتيح الذكاء أن تعى حجم قدراتك وما تستطيع إنجازه، والتركيز فى ترتيب أولوياتك وأهدافك سيجعلك تحرز أهدافك واحدًا بعد آخر، وسيكون له مردود إيجابى على حياتك بشكل عام، ما يساعدك فى تنمية مشروعاتك المهنية والشخصية، وعلى الصعيد العاطفى عليك ألا تتسرّع فى الحكم على الشريك بالباطل، وأن تدرك حجم ضغوط العمل التى تقع على عاتقه، فهو حسّاس بشكل كبير، فهو ويحبّك ويقدّرك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى