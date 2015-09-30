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مصبح: ريادة الإمارات عالمياً بفضل حكمة قيادتنا

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مصبح: ريادة الإمارات عالمياً بفضل حكمة قيادتنا مصبح: ريادة الإمارات عالمياً بفضل حكمة قيادتنا

أشاد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي بالإنجاز الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات تقرير التنافسية العالمي 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في سويسرا.

رؤية واضحة

وقال أحمد محبوب مصبح إن الإمارات حافظت على هذه المكانة نتيجة تكامل لحسن التخطيط والرؤية الواضحة لقيادتنا الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي « رعاه الله» وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حيث وضعت قيادتنا الرشيدة استراتيجية متكاملة واضحة المعالم تتعلق بالإنسان والاقتصاد والأمن ضمن رؤية الإمارات 2021، ووجهت ببذل الجهود لجعل الإمارات في صدارة دول العالم في المؤشرات والتقارير الدولية.

تكامل الخدمات

وأضاف أحمد محبوب مصبح إن تكامل الخدمات الحكومية وانسجامها مع بعضها البعض وتلاحم القيادة مع الشعب، وحرص الجميع على تبني أفضل الممارسات العالمية، ساهم في تحقيق وضع الإمارات كمنافس قوي للاقتصادات العالمية الكبرى، بل والتفوق على بعضها في العديد من المؤشرات، مؤكداً أن تسجيل الإمارات لتقدم ملموس في عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية في تقرير التنافسية العالمي يعكس ثقة المستثمر المتنامية في الدولة وقوة الاقتصاد الإماراتية والذي تتنوع قاعدته الاقتصادية والتي لا تعتمد بشكل كلي على الثروة النفطية.

تجاوب

وقال إن كافة الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية تجاوبت بشكل لافت مع إعلان 2015 عاماً للابتكار على مستوى الدولة في نوفمبر 2015، بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، والحرص على الوصول للرقم، ولاقت هذه التجربة تقديراً عالمياً، ما يؤكد حرص الدولة على أن تكون متفردة ومبتكرة في كافة المجالات.

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