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الفهيم: الإمارات أثبتت تفوقاً في الإبداع

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الفهيم: الإمارات أثبتت تفوقاً في الإبداع الفهيم: الإمارات أثبتت تفوقاً في الإبداع

صرح محمد عبدالرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري حول حصول الإمارات على المرتبة 17 في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، إن الارتقاء المتواصل لترتيب الدولة في تقرير التنافسية يعكس بوضوح المكانة الاقتصادية وعزم الإمارات على تحقيق الرؤية التي ترتكز بشكل رئيس على الابتكار والإبداع، وهو المجال التي أثبتت فيه الإمارات تفوقها منذ سنوات عدة، وذلك نتيجة للرؤية الاقتصادية الحكيمة للقيادة الرشيدة، ومن خلال التخطيط والعمل الدؤوب والإستراتيجي الذي تقوم به، بالإضافة لمقومات مؤسسات الدولة الحكومية والعمل المشترك مع القطاع الخاص، وطموح جميع القطاعات وأفراد المجتمع للارتقاء بمكانة دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية وحصولها على المراكز المتقدمة دائماً.

 وأشار إلى أن هذه النتيجة المشرفة سيكون لها انعكاس إيجابي واضح على مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية الإقليمية والعالمية كافة.

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