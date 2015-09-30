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الجناحي: مؤشر لمكانة الدولة المرموقة

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الجناحي: مؤشر لمكانة الدولة المرموقة الجناحي: مؤشر لمكانة الدولة المرموقة

قال إبراهيم محمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في المناطق الاقتصادية العالمية إن حصول دولة الإمارات على هذه المرتبة المرموقة عالمياً في مؤشر التنافسية يأتي تتويجاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والجهود التي بذلتها كافة المؤسسات في تسهيل التجارة والاستثمار وإزالة كافة العقبات والإجراءات البيروقراطية التي تحد من تدفق رؤوس الأموال.

كما أن هذا مؤشر على المكانة التي باتت تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي فضلاً عن الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها تقرير مؤشر التنافسية العالمي، إذ يعتبر من أهم التقارير التي يطلع عليها المستثمر ويأخذها في عين الاعتبار عندما يقرر الاستثمار في بلد معين. بهذا الإنجاز المهم تكون الإمارات قد رسخت مكانتها وحجزت مقعداً متقدماً كأهم وجهه للاستثمار الأجنبي في المنطقة.

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