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نظام "القبة الحديدية" يعترض صاروخا أطلق من غزة

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نظام "القبة الحديدية" يعترض صاروخا أطلق من غزة نظام "القبة الحديدية" يعترض صاروخا أطلق من غزة
أعلن مصدر أمنى إسرائيلى ان صاروخا أطلق الثلاثاء من قطاع غزة تم إعتراضه من قبل نظام "القبة الحديدية" المضاد للصواريخ فوق مدينة أشدود.

وأطلقت صفارات الإنذار فى مدينة أشدود الساحلية قبل أن يدمر نظام القبة الحديدية الصاروخ.

وأطلق الأسبوع الماضى صاروخ من قطاع غزة من دون ان يسفر عن سقوط ضحايا او خسائر مادية فى جنوب إسرائيل، ولم تتبن اى جهة اطلاق هذه الصواريخ.
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