أمين "المصريين الأحرار" بالقليوبية: الحزب ينافس على ٩ مقاعد

أكد بدر شرف الدين الأمين العام لحزب المصريين الأحرار بالقليوبية، أن الحزب ينافس بقوة على ٩ مقاعد بالقليوبية، وأكد أنه تم اختيار المرشحيين بعناية فائقة، حيث تم وضع عدة معاير منها النزاهة والسمعة الطيبة وقوة المرشح وقدرته على مناقشة القوانين والتمسك بمبادئ الحزب.

وعن المال السياسى واستخدامه فى الدعاية الانتخابية اعتبر بدر شرف الدين أن المال السياسى مفسدة للبرلمان، وأكد أن هناك مرشحين يستخدمون المال السياسى وظهر فى الفترة الاخيرة توزيع الزيت والسكر واللحوم، وهذا اكبر خطأ فى حق البرلمان ويجب على اللجنة العليا للانتخابات ان تتخذ اجرءات مشددة تجاه مثل هذة التصرفات واكد شرف الدين انه اذا استمرت مثل هذة التصرفات فان الحزب سينسحب من الانتخابات لان هذة التصرفات سوف تصنع برلمان للوطنى وللاخوان.

وعن أعضاء الحزب ألوطنى وتواجدهم على الساحة ومنافستهم القوية أكد شرف الدين انه لا يوجد احد قادر على ابعاد رجال الوطنى الا الشعب المصرى واكد شرف الدين ان استمرار رجال الوطنى على الساحة سوف يستمر لمدة دورتين او ثلاثة فى البرلمان حتى ترتفع ثقافة الشعب المصرى فى اختيار المرشحين وسوف تختفى كل هذه الوجوه من على الساحة.

>وعن الداعاية الانتخابية أكد شرف الدين ان العديد من المرشحين خرقو الدعاية الانتخابية مثل تعليق التهنئة بالعيد وغيرة واكد ان الحزب وثق العديد من تلك المخالفات وتم ارسلها الى اللجنة العليا للانتخابات ولكنها لم تتخذ اى اجراءات حتى الان.