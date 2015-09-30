حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العقرب الأربعاء 30/9/2015

حظك اليوم لبرج العقرب:

مهنيا: كسلك وتباطؤك فى إنجاز بعض المهام والأشياء الضرورية يخلّفان عواقب سلبية عليك وعلى مكانتك فى العمل، وهذا يفقدك كثيرًا من الفرص المهمة التى قد تضيف فائدة واسعة لطريقك ومسيرتك.

عاطفيا: تحتاج إلى قدر من المساعدة والدعم فى هذه الفترة حتى تتقدم إلى الأمام، ربما تلقى ملاذك عند الشريك، وتستفيد من وجوده إلى جانبك، فحاول أن تتقرب له قدر المستطاع.

صحيا: تجد نفسك مرتاحًا اليوم على المستويين النفسى والجسدى بدرجة كبيرة وإيجابية للغاية، وذلك بفضل اتّباعك لنظام غذائى جيد ومحافظتك عليه، التزم بشرب كوب من اللبن الساخن قبل النوم، فهذا يجعلك أكثر استرخاء.

توقعات علماء الفلك:

الثبات والروتين من الأمور الخانقة لك بقوة، عليك القيام بشىء جديد أو خوض تجربة غير مألوفة بالنسبة لك، ربما تحتاج إلى مغامرة جديدة، سواء على المستوى الشخصى أو المهنى، ولا تفكر فى أشياء لا تريد أن تفعلها، ألقِ ما يزعجك خلف ظهرك، وابحث عمّا تريد الوصول إليه، وانظر إلى الأمام بثقة ثمّ سر باتجاه هدفك، قد يحدث اليوم خلاف بسيط بينك وبين الشريك، عليك العمل الجاد والسريع على إصلاح الأمور حتى لا تترك أثرًا سلبيًّا على أى منكما، خاصة وأنك تحتاج إلى كامل لياقتك الذهنية والنفسية من أجل إنجاز مشروعاتك وخططك المهنية الجديدة، إذ لديك كثير من الأفكار المجنونة التى تحتاج إلى من يعطيها إشارة البدء، ولكن كن حذرًا هذه المرة، فقد تأتيك فرصة جديدة دون أن تكون منتبهًا، حاول الانتباه بشكل دائم ولا تترك هذه الفرصة، فهى مغامرة تلوح فى الأفق القريب، وتؤدّى بك إلى عديد من المناصب القيادية، حاول أن تدرس الموضوع بعناية شديدة قبل الإقدام على أيّة خطوة.

شبكةعيونالإخبارية

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