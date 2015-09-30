"صحة الإسكندرية": تحرير 277 محضرا وإعدام 118 كجم أغذية فاسدة خلال العيد

كثفت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، حملاتها على المنشآت الغذائية خلال عيد الأضحى المبارك.

وصرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الذى يتابع سير العمل بالمديرية رغم تواجده بالأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، أنه قد تم المرور على 151 منشأة غذائية خلال فترة عيد الأضحى ما بين مصانع وثلاجات ومحلات جزارة ومحلات عامة وباعة جائلين، وتم أخذ 200 عينة وتحرير 277 محضر جنحة نظافة وشهادات صحية وغيرها، كما تم إعدام 63 لتر مشروبات محظورة و118 كجم أغذية تالفة، والتوصية بغلق منشأتين بهما أضرار بالغة بالصحة العامة.

وأضاف حجازى أن إدارة الأغذية بالمديرية قامت أيضا بضبط 37 ألف كرتونة مشروب عصير خوخ تعادل 444 طنا لتغير الخواص الطبيعية وانبعاث رائحة كريهة منها.