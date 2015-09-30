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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء الأربعاء 30/9/2015

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء الأربعاء 30/9/2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء الأربعاء 30/9/2015

لبرج الجوزاء:

مهنيا: لا تغضب ولا تتذمّر كثيرًا فى العمل، فالمكان الذى تعمل به الآن قد يكون مصدر إعجاب للآخرين، وغيرك يتمنى أن يكون مكانك، فلا تتكبّر على النعمة التى تنعم بها هذه الأيام.

عاطفيا: لا تلق اللوم دائمًا على الشريك، ليس مسؤولاً بمفرده عن العلاقة ومشكلاتها، ومؤخّرًا أصبح ضجرًا ويضيق بسبب هذا السلوك، عليك أن تحاسب نفسك قبل محاسبته، واحذر من الغيرة لأنها أبرز الأسباب السلبية التى قد تؤثر على علاقتكما.

صحيا: تجنب الأماكن المليئة بالدخان والأتربة، حالتك الصحية لا تحتمل هذه الضغوط المتزايدة واليومية، قد تسبب لك هذه الأمور حساسية على الصدر، فداوم على شرب العصائر والأعشاب.

توقعات علماء الفلك:

يتعين عليك اليوم أن تعمل بشكل جاد وحقيقى على كسر حالة الملل التى تعيشها الآن فى مجال العمل، ربما تحتاج إلى إجازة لبضعة أيام، خاصة وأن استمرارك فى العمل وأنت فى هذه الحالة قد يسبب لك اكتئابًا حادًّا، وهذه الحالة السلبية قد تؤثر على زملائك أيضًا، فإذا أخذت إجازة فإنك قد تجد نفسك فى حال أفضل، ولديك رغبة فى العودة إلى العمل، الطرق التقليدية التى تتعامل بها فى أثناء حلك للمشكلات العالقة والعقبات الطارئة أصبحت لا تليق بحجم ما تواجهه فى العمل وفى دوائرك الاجتماعية والإنسانية، حاول أن تغير من الطرق المعروفة، وأن تتبع طرقًا مبتكرة فى حل مشكلاتك، وعليك أن تثق فى نفسك أكثر من هذا، وعلى صعيد آخر من الجيد أن تداوم على القيام ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك وحالتك النفسية، ولا تدع الأمور السلبية تسيطر عليك، واهتم بالتنويع فى طعامك ما بين الفاكهة والخضروات، فهما أهم العناصر الغذائية التى تحافظ على صحتك ورشاقتك.

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