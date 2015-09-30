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ارتفاع ضحايا الحجاج الجزائريين فى حادث التدافع بـ"منى" إلى 11 شخص

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ارتفاع ضحايا الحجاج الجزائريين فى حادث التدافع بـ"منى" إلى 11 شخص ارتفاع ضحايا الحجاج الجزائريين فى حادث التدافع بـ"منى" إلى 11 شخص
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس الثلاثاء، وفاة حاجين جزائريين آخرين فى حادث التدافع الذى وقع يوم الخميس الماضى فى منى بالمملكة العربية ، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات بين الرعايا الجزائريين إلى أحد عشر شخصا.

وجاء فى بيان للوزارة أن انه لا يزال هناك سبعة جرحى يتلقون العلاج اللازم فى المستشفيات، مؤكدا أن قائمة الحجاج المفقودين فى سبيلها للاستكمال وسيتم نشرها فى أقرب وقت.

وأضاف البيان أن خلية الأزمة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف تتابع تطور وضع الحجاج الجزائريين فى البقاع المقدسة، كما أن القنصل العام للجزائر بجدة وجميع فرق البعثة الجزائرية مجندة لإحصاء وتحديد هوية الضحايا الجزائريين فى حادثة منى.
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