حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الثور الأربعاء 30/9/2015

حظك اليوم لبرج الثور:

مهنيا: تستطيع اليوم إبهار مديرك بمهاراتك العملية التى تؤهلك لاعتلاء المناصب القيادية فى المؤسسة بسرعة شديدة، حاول ألا تهمل هذا الجانب المهم فى شخصيتك، واستغله بالشكل الأمثل، وكثّف تلك المهارات حتى لا تصل لمرحلة محدودة وتقف عندها.

عاطفيا: بعض الأحاسيس الغريبة تنتابك خلال هذه الفترة، إذ تبدو مضطرب المزاج، وربما تحاول إقامة علاقة جديدة ولا تجد مدخلاً جيّدًا لشخص أنت معجب به، عليك أن تكون شجاعًا أكثر من ذلك، وخاصة فى مشاعرك والتعبير عنها.

صحيا: أكثر من وقت الرياضة ومن نشاطك البدنى اليومى، واستغل الأوقات المتاحة أمامك للقيام بكل ما يريح أعصابك، حافظ على توازن طعامك، فلا تفرط ولا تقلل فى تناول الوجبات.

توقعات علماء الفلك:

تشعر اليوم بالثقة فى النفس، فأنت فى المقدمة دائمًا فى مجال العمل، وعلى الصعيد الشخصى أيضًا، ويمكنك اليوم تطبيق خطوات جديدة كنت تؤجلها كثيرًا، استغل أوقات فراغك فى اكتشاف نفسك فى مجالات جديدة، لا تتردد واقتحم بقلب شجاع، فالنجاح حليفك، وخاصة بعد ما بذلت من جهد كبير، والدليل ما مررت به طوال الفترات السابقة التى دفعتك إلى الاهتمام بعملك وإهمال صحتك ونظامك الغذائى، لذلك يجب عليك أن تعتمد على نظام غذائى محدّد يحتوى على كثير من الفاكهة، وحاول أن تعمل على تخصيص يوم للتنزه فى الأجواء الطبيعية المفتوحة، أو على شاطئ البحر، للترفيه عن نفسك، ذلك أفضل لراحتك النفسية والجسدية، وعليك أن تكفّ عن انتقاد الآخرين بعنف، وتتبع خطواتهم العملية وما يبرز لديهم من عيوب وسلبيات، وعلى صعيد آخر سيكون اليوم مميّزًا بدرجة واضحة فيما يخص أوضاعك وشؤونك العاطفية.

شبكةعيونالإخبارية

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