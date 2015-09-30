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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الميزان الأربعاء 30/9/2015

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الميزان الأربعاء 30/9/2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الميزان الأربعاء 30/9/2015

لبرج الميزان:

مهنيا: بعد فترة من الاجتهاد والتخطيط، تحقق اليوم مبيعات كبيرة بسبب شركة منافسة لك أغلقت أبوابها فجأة، وهو ما يفتح لك مجالاً كبيرًا للبيع وزيادة دخلك، وعليك استغلال الفرصة وتوسيع نشاطك، واستبشر بفترة طويلة من الانتعاش فى وتوسع عملك.

عاطفيا: علاقتك جيدة بالشريك، فأنتما ثنائى متفاهم بدرجة كبيرة، لا تعطيان للخلافات بينكما مجالاً للتأثير على ركائز العلاقة، كما أن الشريك يهتم بك باستمرار، والمشاركة والثقة المتبادلة والإخلاص أبرز أسباب نجاح هذه العلاقة.
صحيا: حالتك الصحية جيدة فى الفترة الأخيرة، اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى أن تطلب من الاخرين مشاركتك فى ممارسة الرياضة، اقتناعا منك بأنها خير علاج، منا أن الاهتمام المستمر بصحتك وفحوصاتك الطبية يجعلك بخير دائمًا، وعليك الاستمرار على هذا.

توقعات علماء الفلك:

ميولك الاجتماعية وطاقتك الإيجابية الدائمة فى التواصل مع الآخرين تحقق لك مكاسب يومية على صعيد العلاقات الاجتماعية والتفاعل مع المحيطين فى الدوائر العملية والإنسانية، اليوم قد تلتقى شخصًا يثير إعجابك بأفكاره ونضجه وقدرته على الحديث والإقناع، حاول أن توطد علاقتك به وتدفع علاقتكما قُدُمًا، ولكن لا تترك لنفسك مجالاً للانبهار به، حتى تتمكن من تقييم شخصيته والحكم عليها بشكل موضوعى، خاصة وأن المودة الزائدة والتقدير الإيجابى غير المؤسس على حقائق عقلية وعملية يقود إلى مساحة واسعة من التضليل، وانتبه فى خطواتك العملية فقد تصطدم اليوم بواقع لا يرضيك، وبمواقف وتصرفات ربما تقودك إلى الندم على معرفة شخص ما، أو بدء مشروع كنت تحلم به وتخطط له منذ فترة طويلة، التوازن فى رؤية الأمور والتعامل معها أفضل السبل لعبور كل هذه المتاعب والمشكلات.

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