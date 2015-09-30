حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الدلو الأربعاء 30/9/2015

حظك اليوم لبرج الدلو:

مهنيا: اليوم ملائم جدًّا لمزاج هادئ وحالة نفسية مستقرة، فالهدوء الذى تتميز به سيفتح لك أكثيرًا من الأبواب المغلقة، ويحمل آمالاً جديدة لتحسين أوضاعك المالية، ولكن عليك أن تنتبه إلى حساباتك البنكية وتتابعها بدقة وعلى فترات متقاربة.

عاطفيا: اهتمامك بالعمل ومداومتك على التفكير فيه حوّلك إلى آلة حتى فى العلاقة العاطفية، عليك أن تتفهم مشاعر الشريك، ربما يدفعه إهمالك له وانشغالك عنه إلى النفور منك، هذه مسؤوليتك وحدك، عليك احتواء مشاعره سواء كانت إيجابية أو سلبية.

صحيا: اهتم بطعامك ولا تتكاسل فى هذا الأمر، وحاول أن تلتزم بالطعام والوجبات المنزلية، إذ ربما تكون فى حاجة إلى نظام صحى وسليم تصنعه بنفسك، واهتم بتناول كوب من الشوفان المغلى بالحليب مع معلقة عسل، وداوم على الفاكهة.

توقعات علماء الفلك:

قد تأتيك الرياح محملة بأخبار مهمة وجديدة، لتشهد مرحلة مختلفة فى حياتك المهنية والعملية، تأكد أن هاتفك مفتوح طوال الوقت، فهناك شخص مهم يحاول الاتصال بك بسبب خطط ومشروعات ومكاسب جديدة، هذا الشخص حصل على رقمك من خلال تذكية أحد الزملاء وكلامه الإيجابى عنك، عندما ترد على هذا الاتصال حاول أن تستجيب لرغبة المتصل وتفهم أمور عمله جيّدًا قبل أن تعترض، فهذا فى مصلحتك أنت، وتأكد أن المفاجآت السارة تناديك وأحلامك ستتحول إلى حقيقة، كما قد تشهد الفترة المقبلة إلى جانب هذا الازدهاء العملى اختبارات مهمة وقاسية بعض الشىء على الصعيد الاجتماعى والعاطفى، فتعامل معها بتفاؤل وثقة فى إمكاناتك الشخصية، اسمع آراء الأصدقاء وأفراد العائلة ومحّصها جيّدًا، لكن لا تتأثر بها، ولا تجعلها تثنيك عن خطواتك المحسوبة والمخططة بشكل مسبق، أو تغيّر معتقداتك وأفكارك العملية الراسخة، واستخدم المواجهة والصراحة الكاشفة بدلاً من الحجج الواهية وغير المؤيدة لمواقفك.

شبكةعيونالإخبارية

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