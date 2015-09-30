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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجدى الأربعاء 30/9/2015

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجدى الأربعاء 30/9/2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجدى الأربعاء 30/9/2015

لبرج الجدى:

مهنيا: رغم محاولاتك الدائمة للحفاظ على طاقتك الإيجابية ومعنوياتك المستقرة، إلا أنك تعيش اليوم حالة سيئة، بسبب سعيك الدائم لتحسين وضعك المادى وإخفاقك المتواصل فى هذا، فكن حذرًا جدًّا اليوم، هذه الطموحات قد تودى بك إلى الهلاك.

عاطفيا: عليك أن تكون أكثر جرأة وصراحة وإقدامًا فى التعبير عن مشاعرك، الشريك على الجانب المقابل ينتظر منك أن تقول له كلامًا رقيقًا ويعبر بصدق عن أحاسيسك ومشاعرك تجاهه، فلا تكن بخيلاً فى ذلك، خاصة وأن عبارات الثناء تقربك إليه.

صحيا: تحتاج إلى عمل فحوصات طبية خلال هذه الفترة، ليس من العيب أن تذهب إلى طبيب نفسى، فأنت فى حاجة ماسّة إلى إفراغ ما بداخلك من هموم، وتحتاج فعلاً إلى شخص يفهم حالتك النفسية السيئة ويساعدك على تجاوزها.

توقعات علماء الفلك:

التغيرات الكبيرة التى تطرأ على حياتك منذ فترة، ورّطتك فى بعض الأحيان فى التعامل مع أشخاص غير مناسبين ولا يتماشون مع مستواك وتطلعاتك، لا تكن طيب القلب دائمًا، وانتق علاقاتك ونوعيات من تتعامل معهم، ادرس علاقاتك جيّدًا، وعلى صعيد آخر فقد تقف أمامك اليوم بعض العراقيل التى بعدت عن طريقك منذ فترة طويلة، وتبدأ فى الظهور تدريجيًّا، عليك أن تقلل من طمعك الذى يجلب لك القدر الأكبر من هذه المشكلات، حتى لا يكون تفادى هذه المشكلات أمرًا مستحيلاً فى المستقبل، وواجه تلك التحديات فى أسرع وقت، حتى وإن كانت المهمة صعبة، إذ كلما تأخرت فى ذلك تراكمت العراقيل، ووجبت عليك مضاعفة المجهود لتجاوزها، وعلى الصعيد الصحى فأنت اليوم فى حاجة إلى الهدوء النفسى والجلوس مع أشخاص أنت تحبهم وترتاح فى التعامل معهم حتى تقلل من حدة توترك الذى تشعر به هذه الفترة.

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