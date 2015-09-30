حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت الأربعاء 30/9/2015

حظك اليوم لبرج الحوت:

مهنيا: المغامرة أمر مطلوب فى مجالك المهنى، وتطلعاتك العملية تحتاج إلى قدر من الجرأة والتجريب، لا تخش الخطوات الجديدة، فأنت فى حاجة ماسّة إلى وظيفة جديدة، ولا تمنع نفسك عن التقدم.

عاطفيا: الروتين يمثل ضغوطًا كبيرة عليك أنت والشريك، ويجعل علاقتكما على المحك، أظهر له وفاءك ومدى حبك له، واجعل هذا الروتين مفتاحًا لمرحلة جديدة ومستقرة، قد تحتاج إلى بعض المفاجآت التى تصنعها لشريكك حتى تنتعش علاقتكما.

صحيا: عليك أن تلعب تمارين رياضية أكثر من ذلك، أنت تحتاج على تقوية الظهر والرجلين، لا تكثر من صعود السلالم أو السير فى المرتفعات، فأنت تعرف جيّدًا أن هذا الأمر خطر عليك وعلى حالتك الصحية المتذبذبة.

توقعات علماء الفلك:

قد تنتابك حالة من اليأس فى هذه الفترة، تشعر أن الأمور تسير إلى الأسوأ، وأن التوقعات الإيجابية لا مكان لها على خارطة الواقع، ابدأ فى إعادة التفكير فى المواقف السابقة بعين متمعّنة أكثر من ذلك، حتى تصل إلى أسباب الأخطاء والمشكلات التى أصابتك مؤخّرًا وإلى الطريقة العملية لتجنّبها والعم ل على تجاوزها، كما يجب عليك أن تخرج من إحساسك بعدم السيطرة هذا، إلى الإحساس بطاقتك الإيجابية الفاعلة وقوتك الحقيقية التى تمتلكها، يمكنك جعل الخسارة فى أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة فى الوقت المناسب، وإذا لم يكن هذا هو الوضع فتذكر أن الرحلة فى حدّ ذاتها غاية، وانتبه إلى انعدام التواصل بينك وبين أحد الأشخاص المهمين فى دوائرك، والذى قد يؤدّى إلى حدوث سوء فهم بينكما، وبينما قد تبدو غير مهتم بالأمر، لكنك بعد أيام قليلة قد تشعر بمشاعر غريبة تجاه هذا الشخص، وقد يتحول حبك له إلى كره وحقد، اختر كلمات واضحة فى أثناء التحدث مع الآخرين حتى تصل رسائلك ومشاعرك كما تقصد.

شبكةعيونالإخبارية

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