أخبار عاجلة

السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج السرطان الأربعاء 30/9/2015

Google+ Print
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج السرطان الأربعاء 30/9/2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج السرطان الأربعاء 30/9/2015

لبرج السرطان:

مهنيا: رئيسك فى العمل يعطيك بعض الملاحظات عن أدائك وتعاملاتك خلال الفترة الأخيرة، بسبب تأخرك فى عملك وتراجع أدائك فى بعض الأشياء والمهام الموكلة إليك، لا تقلق وتغضب بشأن هذه الملاحظات، فهى فى مصلحتك.

عاطفيا: لا تسمح بأن تغريك المناظر، وتجعلها معيارًا لاختيارك الشريك وتقييم مشاعرك وتوجهاتك العاطفية، غالبًا ما تكون المظاهر خادعة، عليك أن تبحث عن شريكك بشكل عقلانى أكثر من ذلك، وأن تكترث بالإخلاص والجوهر أكثر من المظاهر.

صحيا: لا تلجأ إلى المسكّنات والأدوية قبل أن تذهب إلى الطبيب ويقترح عليك هو العلاج المناسب لحالتك، ربما تحتاج إلى ممارسة الرياضة كى تتخلص من توترك وتشعر أنك أكثر ارتياحًا واستقرارًا على الصعيدين الصحى والنفسى. 

توقعات علماء الفلك:

رغم اهتمامك الكبير بالتفصيل الدقيقة وتخطيطك لها، إلا أن الأمور لا تسير وفق رغبتك اليوم، فإذا قمت بتغيير بعض الأشياء التى تفعلها يوميًّا وتعتاد عليها بشكل روتينى وتقليدى منذ سنوات عديدة، فقد يكون هذا أفضل وأكثر تطويرًا وحفزًا لطاقتك الإيجابية، ربما تواجه فى حياتك المهنية والخاصة بعض الأنواع المختلفة والمتداخلة من المتاعب والمشكلات التى تمر بها للمرة الأولى، وأمام هذا الموقف عليك أن تكوّن وجهة نظر واضحة حول الأمور المختلفة، حتى تستطيع أن تحل مشكلاتك بسهولة وسرعة، ومن ناحية أخرى فقد يأتيك خطاب غريب أو مكالمة غير متوقعة اليوم، والمعلومات التى يحويها هذا الخطاب أو هذه المكالمة ستكون أكثر غموضًا، قد تكون أخبارًا سارة وقد تكون العكس أيضًا، تأكد من كل معلومة أو خبر موجود فى هذا الخطاب أو هذه الرسالة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى