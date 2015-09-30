حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج السرطان الأربعاء 30/9/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:

مهنيا: رئيسك فى العمل يعطيك بعض الملاحظات عن أدائك وتعاملاتك خلال الفترة الأخيرة، بسبب تأخرك فى عملك وتراجع أدائك فى بعض الأشياء والمهام الموكلة إليك، لا تقلق وتغضب بشأن هذه الملاحظات، فهى فى مصلحتك.

عاطفيا: لا تسمح بأن تغريك المناظر، وتجعلها معيارًا لاختيارك الشريك وتقييم مشاعرك وتوجهاتك العاطفية، غالبًا ما تكون المظاهر خادعة، عليك أن تبحث عن شريكك بشكل عقلانى أكثر من ذلك، وأن تكترث بالإخلاص والجوهر أكثر من المظاهر.

صحيا: لا تلجأ إلى المسكّنات والأدوية قبل أن تذهب إلى الطبيب ويقترح عليك هو العلاج المناسب لحالتك، ربما تحتاج إلى ممارسة الرياضة كى تتخلص من توترك وتشعر أنك أكثر ارتياحًا واستقرارًا على الصعيدين الصحى والنفسى.

توقعات علماء الفلك:

رغم اهتمامك الكبير بالتفصيل الدقيقة وتخطيطك لها، إلا أن الأمور لا تسير وفق رغبتك اليوم، فإذا قمت بتغيير بعض الأشياء التى تفعلها يوميًّا وتعتاد عليها بشكل روتينى وتقليدى منذ سنوات عديدة، فقد يكون هذا أفضل وأكثر تطويرًا وحفزًا لطاقتك الإيجابية، ربما تواجه فى حياتك المهنية والخاصة بعض الأنواع المختلفة والمتداخلة من المتاعب والمشكلات التى تمر بها للمرة الأولى، وأمام هذا الموقف عليك أن تكوّن وجهة نظر واضحة حول الأمور المختلفة، حتى تستطيع أن تحل مشكلاتك بسهولة وسرعة، ومن ناحية أخرى فقد يأتيك خطاب غريب أو مكالمة غير متوقعة اليوم، والمعلومات التى يحويها هذا الخطاب أو هذه المكالمة ستكون أكثر غموضًا، قد تكون أخبارًا سارة وقد تكون العكس أيضًا، تأكد من كل معلومة أو خبر موجود فى هذا الخطاب أو هذه الرسالة.

شبكةعيونالإخبارية

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