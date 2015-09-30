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«الخارجية»: نتابع تحقيقات السلطات التونسية مع الصيادين المصريين المحتجزين

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«الخارجية»: نتابع تحقيقات السلطات التونسية مع الصيادين المصريين المحتجزين «الخارجية»: نتابع تحقيقات السلطات التونسية مع الصيادين المصريين المحتجزين

 

مركب صيد مصري – أرشيفية

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن البعثة المصرية القنصلية في مدينة جربا، أفادت بأن السلطات التونسية في مدينة “جرجيس” احتجزت مركب الصيد المصري “الرازق حي” والتي يتواجد على متنها 11 صيادًا، وذلك بعد إنذار خفر السواحل لها لثلاثة مرات بضرورة مغادرة المياه الإقليمية التونسية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن السفارة المصرية في تونس، والقنصلية فى مدينة جربا التونسية، تتابعان على مدار الساعة التحقيق الذي بدأته السلطات التونسية مع مسئول مركب الصيد، للتأكد من استكمال عملية التحقيقات في أسرع وقت والوقوف على نتائجها وتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة الصيادين المصريين.

السلطات التونسية قد تقدمت بشكاوى متعددة خلال الفترة الماضية نتيجة اختراق الصيادين المصريين المياه الإقليمية التونسية، وبشكل يمثل ضررا على الثروة السمكية في تونس، وهو الأمر الذي حذرت وزارة الخارجية أكثر من مره من خطورته نظرا لما يؤدى إليه تكرار عملية دخول المياه الإقليمية لدول أخرى من تعريض حياة الصيادين المصريين للخطر.

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