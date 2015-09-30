وليد صلاح الدين: صوت الجماهير “يخض”.. و “عيب” مصر تلعب كرة بدون جمهور

قال الكابتن وليد صلاح الدين، عضو لجنة الكرة بنادي الأهلي، إن هناك تسريبات تؤكد رفض وزارة الداخلية لإقامة مباراتي الإياب للأهلي والزمالك بجماهير.

وأضاف “صلاح الدين” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الثلاثاء، أن عودة الجمهور تؤثر على العنصر الأهم في المباراة وهو الحكم، مشيراً إلى أن “صوت الجمهور يخض أي حد”، وحكم مباراة الزمالك والنجم الساحلي تأثر بالجماهير التونسية.

وتابع، “عيب إن مصر تلعب كرة بدون جمهور”، وكرة القدم صناعة بالمليارات وليست لهو وتسلية، وعلينا أن نتعامل مع كرة القدم بطريقة أخرى على أنها صناعة لها جمهورها.

وقال الكابتن وائل القباني، نجم نادي الزمالك السابق، “إحنا مش أقل من تونس عشان نمنع حضور الجمهور” مشيراً إلى أن المبارايات بدون جمهور تكون أشبه بلقاءات ودية.

وأضاف “القباني” على الجمهور أن يتدارك ما حدث من قبل وتجاوز المشكلات والأزمات للعودة مرة أخرى للمدرجات.

وطالب “القباني” ” الجماهير بضرورة الوعي وتجنب المشكلات في حال السماح بعودة الجمهور مرة أخرى للمدرجات.