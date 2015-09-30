الطفل السوداني مخترع الساعة: أستعد لزيارة أمريكا.. ولامدرسة تقبلني بعد القبض علي

قال الطالب السوداني أحمد الذي ألقت قوات الشرطة الأمريكية القبض عليه لاتهامه بالإرهاب، أتعلم في المنزل لعدم وجود مدرسة تقبلني، بعد واقعة القبض علي.

وأضاف “أحمد” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” يتم الآن إجراءات لزياراتي للبيت الأبيض بدعوة من الرئيس أوباما.

وأعرب “أحمد” عن سعادته برد فعل وعدد من الشخصيات العامة بأمريكا، على رأسهم الرئيس باراك أوباما، وهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، بعد واقعة القبض عليه، ووقوفهم بجانبه.

وقال “محمد” والد الطفل: نقطن في أمريكا منذ أكثر من ثلاثون عاماً، موضحاً أن “أحمد” كان يريد الالتحاق بمدارس متخصصة في صناعة الإليكترونيات.