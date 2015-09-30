ليلة_الابطال - كاسياس يوضح لماذا لم يقم بتحية مورينيو

(إفي): أكد الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي أنه يتحمل مسئولية الهدف الذي مني به مرماه خلال مواجهة تشيلسي الإنجليزي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز (التنانين) بهدفين لواحد.

وقال كاسياس، في تصريحات صحفية عقب المباراة:"بالتأكيد كان بامكاني أن أفعل الكثير، رغم أنها لعبة صعبة لأنني كنت أرى الكرة بصعوبة. ولكن بالتأكيد هذا ليس عذرا، إنها مسؤوليتي".

وأبرز كاسياس الأجواء الرائعة في ملعب الدراجاو الذي احتضن المباراة رقم 152 لـ"القديس" في دوري الأبطال الأوروبي، لينفرد بلقب عميد لاعبي دوري الأبطال، متفوقا بلقاء على مواطنه شابي هرنانديز نجم برشلونة السابق والسد القطري الحالي.

ويرى الحارس أن بورتو قدم مباراة كبيرة أمام تشيلسي، على الرغم من التغييرات الكبيرة التي طرأت على التشكيلة الأساسية للفريق البرتغالي مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يعكس أن عملية "التأقلم تتم بصورة جيدة، والفريق في تحسن".

وبسؤاله بشأن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب تشيلسي الحالي وريال مدريد السابق والذي شاب علاقته بكاسياس توتر في الأشهر الأخيرة من تجربة "سبيشيال وان" الإسبانية، قال إن الفرصة لم تسنح أمامه لتحيته.

وأوضح"لم أره، وإذا رأيته فكنت سأحييه كما أفعل مع الجميع دون أدنى مشكلة".