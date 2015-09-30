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مرشح بأسوان يحرر محضرًا ضد رئيس مدينة كوم أمبو لإزالة لافتات الدعاية

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مرشح بأسوان يحرر محضرًا ضد رئيس مدينة كوم أمبو لإزالة لافتات الدعاية مرشح بأسوان يحرر محضرًا ضد رئيس مدينة كوم أمبو لإزالة لافتات الدعاية
حررت الحملة الانتخابية للعميد محمد فراج، المرشح كمستقل بدائرة "كوم أمبو" بمحافظة أسوان، محضرًا بمركز شرطة كوم أمبو، تتهم فيه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بصفته وشخصه، باستخدام حق غير قانونى فى إزالة لافتات الدعاية الانتخابية للمرشح العميد محمد فراج من شوارع مدينة كوم أمبو.

وأوضحت الحملة فى بيان لها، أن المحضر الذى حمل رقم 4336 لسنة 2015 إداري مركز كوم أمبو، أكد أن رئيس مدينة كوم أمبو، أزال اللافتات الدعائية دون سند قانونى، وأشارت الحملة إلى أن الوحدة المحلية كانت ترصد المخالفة وقبل تبليغ اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ قرارها فى حالة وجود مخالفة، قررت إزالة اللافتات من تلقاء نفسها "حسب وصف بيان الحملة".

وأشار بيان الحملة إلى أن هذه اللافتات التى أزيلت ليست مخالفة لقانون الانتخابات أو اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، وبعيدًا عن الأماكن المحظورة للدعاية الانتخابية.

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مصر 365