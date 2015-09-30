بالصور.. القنصلية السعودية بالسويس تحتفل باليوم الوطنى للمملكة

أقامت القنصلية السعودية بالسويس مساء اليوم، الثلاثاء، بمقر أكاديمية شركة النصر للبترول حفلاً بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار أحمد عيد المحمدى القنصل العام للملكة العربية السعودية بالمحافظة.

وشارك فى الاحتفال عدد من القيادات الدبلوماسية بالقنصلية واللواء العربي السروي محافظ السويس واللواء جمال عبد الباري مدير الأمن والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس واللواء على الشريف نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر والمهندس محمد عرابي رئيس النطقة الجغرافية للبترول بالسويس ، كما شارك فى الاحتفال عبد الحميد كمال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وفاروق متولي عضو مجلس الشعب السابق و عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم هيئة الموانئ وعدد من قيادات الأحزاب والنقابات، وبعض من مديرى المديريات الخدمية ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية لتقديم التهنئة للقنصل السعودى.



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