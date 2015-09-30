مجلس جامعة قناة السويس يكرم الدكتور سامى هاشم نائب رئيس الجامعة السابق

أعرب مجلس جامعة قناة السويس عن شكره وتقديره العميق للدكتور سامى هاشم نائب رئيس الجامعة السابق لشئون فرع العريش وما قدمه من جهد وخدمات خلال الفترة التى تولى فيها نائبا لرئيس الجامعة بالعريش.

. جاء ذلك خلال الاحتفالية التى قدمها مجلس الجامعة برئاسة الدكتور ممدوح غراب رئيس المجلس والجامعة والتى اثنى من خلال كلمته على اخلاص وجهد الدكتور سامى هاشم للجامعة وما قدمه ويقدمه لرفعة العملية التعليمية .

كما تحدث الدكتور طارق رحمى والدكتور عاطف أبو النور والدكتور حبش النادى نواب رئيس الجامعة عما قام به الدكتور سامى هاشم لخدمة أبناء الجامعة بكل المحافل خاصة أبناء العريش وتحدث أيضًا عدد من عمداء الكليات عن دور الدكتور سامى هاشم فى التواصل والترابط بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالعريش.

وتحدث الدكتور سامى هاشم مقدمًا الشكر والتقدير للدكتور ممدوح غراب وكل أسرة الجامعة وسرد محطات من حياته الجامعية مؤكدًا التواصل والمحبة مع الجميع وانه فى خدمة جامعة قناة السويس متمنيا لها كل التقدم والازدهار.

وكان الدكتور سامى هاشم يشغل منصب نائب رئيس الجامعة بالعريش قبل أن يتم اختيارة ضمن قائمة فى حب مصر والتى فازت بالتذكية عن منطقة شرق الدلتا ومعه آمال رزق الله مدير العلاقات العامة بمستشفى الإسماعيلية العام وتخوض القائمة انتخابات البرلمان فى المرحلة الثانية للحصول على نسبة الـ5% المقررة للفوز بعضوية البرلمان.