بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دور إيواء الأيتام ويدعو المجتمع لدعمهم

تفقد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من دور الأطفال الأيتام من عمر يوم وحتى عمر 8 سنوات بمدينة كفر الشيخ، منها دار إيواء الأطفال الأيتام الرضع التابعة للجمعية الخيرية لرعاية الأسرة والطفولة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، والتى تضم 12 طفلا رضيعا من سن يوم حتى سن عام، واطمأن على مدى توافر احتياجات الأطفال من الألبان، ومستور النظافة والرعاية.

كما قام محافظ كفر الشيخ، بزيارة المقر الثانى لدار إيواء الأطفال الأيتام، والتى تضم 5 أطفال، من سن عام وحتى سن عامين، وتفقد المحافظ غرف الإعاشة والمطبخ والمخازن.

وفى نهاية جولته اختتم محافظ كفر الشيخ، زيارته لدور الأيتام بزيارة دار إيواء الأطفال الأيتام ــ حضانة الأمل للإيواء بكفرالشيخ، والتى تضم 16 طفلا من سن عامين وحتى 8 سنوات، ليتم بعد ذلك التحاق البنين بالمؤسسة الإيوائية للبنين ودار الحنان للبنات، وتفقد غرف الإعاشة والإقامة والمطبخ والملاهى والمخازن والأثاث وغسيل الملابس.

واطمأن المحافظ على مستوى الرعاية بدور الأيتام ودور مديرية التضامن الاجتماعى فى متابعها، وأيضاً على مستوى إعاشة الأطفال والرعاية الصحية المقدمة إليهم، وإيرادات الدار ونواحى الصرف واحتياجات دور الأيتام المادية لرعاية هؤلاء الأطفال.

حث المحافظ المواطنين ورجال الأعمال للتبرع لصالح الأيتام، داعيًا أن هذا حق أصيل للأيتام ومسئولية اجتماعية تقع على عاتق رجال الأعمال والمجتمع نحو دور الأيتام.



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