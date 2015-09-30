بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دور إيواء الأيتام ويدعو المجتمع لدعمهم
كما قام محافظ كفر الشيخ، بزيارة المقر الثانى لدار إيواء الأطفال الأيتام، والتى تضم 5 أطفال، من سن عام وحتى سن عامين، وتفقد المحافظ غرف الإعاشة والمطبخ والمخازن.
وفى نهاية جولته اختتم محافظ كفر الشيخ، زيارته لدور الأيتام بزيارة دار إيواء الأطفال الأيتام ــ حضانة الأمل للإيواء بكفرالشيخ، والتى تضم 16 طفلا من سن عامين وحتى 8 سنوات، ليتم بعد ذلك التحاق البنين بالمؤسسة الإيوائية للبنين ودار الحنان للبنات، وتفقد غرف الإعاشة والإقامة والمطبخ والملاهى والمخازن والأثاث وغسيل الملابس.
واطمأن المحافظ على مستوى الرعاية بدور الأيتام ودور مديرية التضامن الاجتماعى فى متابعها، وأيضاً على مستوى إعاشة الأطفال والرعاية الصحية المقدمة إليهم، وإيرادات الدار ونواحى الصرف واحتياجات دور الأيتام المادية لرعاية هؤلاء الأطفال.
حث المحافظ المواطنين ورجال الأعمال للتبرع لصالح الأيتام، داعيًا أن هذا حق أصيل للأيتام ومسئولية اجتماعية تقع على عاتق رجال الأعمال والمجتمع نحو دور الأيتام.
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