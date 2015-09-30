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الحكم فى طعن مرشح بالمنصورة لإلغاء استبعاده بسبب المخدرات 3 أكتوبر

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الحكم فى طعن مرشح بالمنصورة لإلغاء استبعاده بسبب المخدرات 3 أكتوبر الحكم فى طعن مرشح بالمنصورة لإلغاء استبعاده بسبب المخدرات 3 أكتوبر
قررت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر الطعون الانتخابية، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من محمد محسن الدمنهورى، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، والقاضى برفض الطعن المطالب بإدراج اسم الطاعن فى كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى ومقرها المنصورة، بعد استبعاده على سند أن الكشف الطبى الخاص به تبين أن لديه ما يمنع ترشحه إيجابى مخدرات لمادة المنشطات، للحكم بجلسة 3 اكتوبر المقبل.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 108732 لسنة 61 ق ع، كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ووزير الصحة بصفتهم.

وذكر الطاعن انه الجنة العليا للانتخابات رفضت طلب ترشحه بمجلس النواب استنادًا إلى أنه بعد الفحص تبين أنه من متعاطى المنشطات.

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مصر 365