رئيس مدينة "بنها": افتتاح نفق "المنشية الجديد" الأسبوع المقبل

أكد رئيس مدينة بنها المهندس مصطفى عباس أنه يجرى حاليا الانتهاء من أعمال نفق المنشية الجديد بتكلفة 18 مليون جنيه، تمهيدا لافتتاحه الأسبوع المقبل تنفيذا لتعليمات المحافظ المهندس محمد عبد الظاهر.

وذكر رئيس المدينة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانة، وسقف النفق بشكل كامل، وجارى رفع الأتربة، والمخلفات، وتجهيز الطريق، وتركيب أعمدة الإنارة، مشيرا إلى أن النفق سيسهم فى حل الأزمة المرورية التى تشهدها المدينة خاصة فى أوقات الذروة.

وأوضح أن النفق الجديد يعد أحد المشروعات المهمة التى تشهدها العاصمة بنها لاستيعاب حركة المرور بالمدينة، حيث يتم إنشاؤه أسفل خط سكك حديد الزقازيق، ويربط بين حى المنشية، ومدينة بنها الجديدة، ويخفف العبء المرورى على نفق، وميدان سعد زغلول أكثر ميادين العاصمة ازدحاما.

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