19 مرشحًا يتنافسون لنيل مقعد صباحى بالبرلس.. و6 أحزاب تحاول اقتناصه

يتنافس على مقعد النائب الأسبق ومرشح رئاسة الجمهورية السابق حمدين صباحى 19 مرشحًا فى الانتخابات البرلمانية القادمة، منهم مرشحو 6 أحزاب، و13 مستقلاً فى أكثر الدوائر سخونة، فى ظل عدم خوض حمدين صباحى انتخبات مجلس النواب.

المرشحون الـ 19 الذين يتنافسون لنيل مقعد صباحى، منهم من يعتمد على عائلته، ومنهم يملك المال الذى ينفقه من أجل الانتخابات، ومنهم من يمتلك كارزما وخبرة قانونية، فيعقد المؤتمرات الانتخابية يجذب من خلالها أهالى الدائرة، ومنهم من يتجه للصيادين ويحاول مخاطبة ودهم لمناصرته.

ولكن مهما كانت مكانة هؤلاء المرشحين فلن تدار العملية الإنتخابية بنفس الطريقة التى كانت تدار أيام حمدين صباحى، ولن تنال الاهتمام الإعلامي كما كانت أيام ترشحه، برغم أن هناك من المرشحين من الشخصيات العامة وذاع صيتها من خلال استضافات عدة ببرامج في قنوات فضائية كثيرة.

الأحزاب المتصارعة لنيل مقعد صباحي هى حزب المصريين الأحرار وحزب مستقبل وطن وحزب الوفد وحزب المؤتمر وحزب النور وحزب الكرامة.

ومن المرشحين الذين يأمل نيل مقعد صباحي الإعلامي نزيه عبد المنعم على رزق السبيعى وشهرته نزيه السبيعى "مرشح حزب الوفد" الذى أصر الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد على اختياره ليمثل الحزب بالدائرة ويعقد عليه أهالى الدائرة والوفديون آمال كبيرة لاقتناص مقعد حمدين صباحى والسبيعي من قرية السبايعة بالبرلس له شهرة كبيرة وتواجد جماهيري في ظل خدمات متعددة قدمها لأهالي الدائرة.

أما محمد السيد محمد الأجرود "محام بالنقض" مرشح مستقل ورمزه السفينة من أشهر الشخصيات في محافظة كفر الشيخ وليس بدائرة البرلس فقط ويتبنى الدفاع عن قضايا الفقراء.

وهناك يونس عبد الرازق عبد الرازق فرج، أخصائي صحافة وإعلام بإدارة بلطيم مرشح مستقل ويعتمد على خدمات متعددة وتواجده بين الأهالي، ومبروك محمد محمد المزين رجل أعمال مرشح مستقل وهو من المرشحين المنافسين بقوه على مقعد البرلمان.

وإبراهيم محمد على قطاطو، رئيس المحاكم العسكرية الأسبق، مرشح حزب المصريين الأحرار وهو أكثر الشخصيات التحامًا بالأهالي ونال عدد من نوط الواجب من الرئيس الأسبق وكان موفد مصر في عدد من دول العالم كل ذلك منحه مكانة كبيرة وينافس بقوه على المقعد، بالإضافة إلى على محمد على حطب مراجع حسابات بمدرسة المقصبة الإعدادية، مرشح مستقل يعتمد على رجال التربية والتعليم وعائلته .

> و من المرشحين أيضا أحمد حسن عرفه الحداد"محاسب بالبنك الأهلى فرع بلطيم "مستقل من الشخصيات المتواجده في الشارع البرلسي و يقدم خدمات متعددة لأهالي بلطيم والبرلس وهو من المنافسين الأقوياء.

> والسيد محمود عبدالنبى غطاس وشهرته السيد غطاس "رئيس مجلس إدارة المصرية المتحدة للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي " مرشح حزب الكرامة يلتف حوله أنصار حمدين صباحي و يأملون فيه أن ينال مقعد حمدين صباحي في ظل منافسة قوية من الأخرين و هو شخصية محبوبة من الأهالي في ظل سمعته وخدمات متعددة يقدمها لأهالي دائرته.

وثروت على حسن عزام " محامي "مرشح مستقل له مؤيدوه و تله تواجد قوي في بلطيم وقرى البرلس. واحمد محمد احمد عبد الرازق وشهرته أحمد حماده" صاحب مكتب استيراد وتصدير وتوكيلات تجارية " مرشح مستقل وهو من من المنافسين الأقوياء بالدائرة.

والسيد محمود السيد عبد الفتاح "وشهرته السيد عبيد" مرشح حزب مستقبل وطن "صاحب ومدير مول باريس للملابس الجاهزة " و يعقد عليه حزب مستقبل وطن الأمل لحصد مقعد حمدين صباحي ويدعمه بقوه لتواجده بين أهالي دائرته وتعدد خدماته المستمرة.

ومحمد معوض السيد إبراهيم وشهرته محمد معوض "كاتب بمديرية المساحة كفر الشيخ " مرشح مستقل و يعتمد على خدمات قدمها لأبناء الدائرة.

ومسعد سعد مسعد شرابي" مدير عام إدارة بلطيم الإعدادية " مرشح مستقل و يعتمد على عائلة كبيرة وخدمات متعددة لرجال التعليم وأهالي الدائرة.

ووليد محمد فتح الله محمد زيتون وشهرته وليد زيتون "صاحب مكتب استيراد وتصدير ومعرض سيارات مرشح مستقل و له خبره في خوض الإنتخابات البرلمانية وهو من أشهر الشخصيات في الدائرة و يحسب له المنافسون ألف حساب لشهرته.

ومحمد إسماعيل حسن إسماعيل وشهرته محمد اسماعيل جاد الله "واعظ بمنطقة كفر الشيخ " مرشح حزب النور و هو من الشخصيات المحبوبة وخدماته متعددة ومتواجد بين أهالي الدائرة في كل المناسبات و دفع به حزب النور لينال مقعد حمدين لشعبيته.

ويسرى الكرزوني على السيد , وشهرته حسونه الكرزوني سليم "عامل" له تواجد بين أهالي بلطيم والبرلس.

> وكرم عبدالنبى سيد احمد البنا وشهرته كرم البنا "مدرب كره قدم" ويعتمد على قطاع عريض من الشباب ورجال التعليم والعديد من الأهالي.

ومحمد محمد يونس أبو زيد وشهرته محمد أبو زيد " كاتب بمدينة مصيف بلطيم " مرشح حزب المؤتمر ويعتمد على خدمات قدمها للاهالي.

وأحمد كمال أبوالسعود عطية "مهندس مدني حر" وهو من الشخصيات الشابة الذي يعتمد على مكانته وعائلتك الكبيرة وتواجده بين الأهالي والشباب وهو من المنافسين الأقوياء.



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نزيه السبيعي



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محمد الأجرود



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يونس عبدالرازق



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أبراهيم قطاطو



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أحمد كمال عطية



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مسعد شرابي



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وليد زتون