سفير مصر بجدة: غرفة تعمل على مدار الساعة للبحث عن مفقودين بحادث منى

قال السفير عادل الألفى، سفير مصر بجدة، إن السفارة قامت بتشكيل غرفة تعمل على مدار الساعة للبحث على المفقودين فى حادث تدافع منى والذى توفى فيه 78 حاجا مصريا، لافتا إلى أنه تم تخصيص أرقام هواتف محمولة لتلقى البلاغات والشكاوى لمتابعتها، وجار البحث عن مفقودين فى حادث تدافع منى.

وأضاف الألفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "البيت بيتك" المذاع على شاشة "ten"، أن السفارة تلقت مئات البلاغات من جانب أهالى الحجاج، منذ بدء موسم الحج، موضحا أن هناك بحثا على أعلى مستوى من جانب المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن القنصلية أوفدت أعضاءها لجميع المستشفيات والمشارح لدعم البعثة المصرية والنوعية، لأنها المنوط بها التعامل مع هذه الحالات لإصدار تصاريح الدفن، مناشدا المواطنين المصريين بالصبر حتى إكمال فرز المصابين والمتوفين بداخل المشرحة، مؤكدا أنه تم تقديم الدعم لجميع للمصابين فى جميع المستشفيات.