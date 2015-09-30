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ارتفاع عدد تلاميذ مدرسة البحيرة المصابين بتسمم لـ108.. وتلقيهم العلاج

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ارتفاع عدد تلاميذ مدرسة البحيرة المصابين بتسمم لـ108.. وتلقيهم العلاج ارتفاع عدد تلاميذ مدرسة البحيرة المصابين بتسمم لـ108.. وتلقيهم العلاج
أعلن الدكتور أحمد الجميل، مدير مستشفى النوبارية المركزى بالبحيرة، ارتفاع عدد التلاميذ المصابين بتسمم غذائى بمدرسة العدل الابتدائية التابعة لإدارة أبو المطامير، إلى 108، بعد تناولهم "ترمس" من "كانتين" المدرسة، ونقلهم للمستشفى.

وقال الجميل فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إنه بعد الكشف على التلاميذ وفحصهم طبيًا، تبين أن سبب التسمم تناول مياه غير صالحة للاستخدام الآدمى فى عمل "الترمس"، ما أدى إلى الإصابة بالتسمم.

وأشار مدير مستشفى النوبارية إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، وسحب عينات من بقايا الطعام ومن متحصلات القىء، وعينات من المياه بالمدرسة، وجار تقديم كل الإجراءات العلاجية لهم، مضيفا أن جميع المصابين تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى.

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مصر 365