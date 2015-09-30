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الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير نواف بن عبدالعزيز مستشار الملك

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الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير نواف بن عبدالعزيز مستشار الملك الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير نواف بن عبدالعزيز مستشار الملك
أعلن الديوان الملكى السعودى، منذ قليل، وفاة الأمير نواف بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

وقالت وكالة الأنباء ، نقلا عن الديوان الملكى: انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم، الثلاثاء، صاحب السمو الملكى الأمير نواف بن عبدالعزيز آل سعود، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الأربعاء بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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مصر 365

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