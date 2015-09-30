أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعثة الحج الطبية : وفاة 74 مصريا فى حادث تزاحم "منى".. و95 متغيبين

Google+ Print
بعثة الحج الطبية : وفاة 74 مصريا فى حادث تزاحم "منى".. و95 متغيبين بعثة الحج الطبية : وفاة 74 مصريا فى حادث تزاحم "منى".. و95 متغيبين


>
>أكد رئيس بعثة الحج المصرية د. محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، ان عدد الوفيات الحجاج المصريين فى حادث التزاحم بـ"منى" بالسعودية بلغ 74 وفيات و95 مبلغ بغيابهم والمصابين 17 منهم 3 من حادث الرافعة و46 حالة حجز للعلاج الطبيعى لم يصابوا فى .

وأكد "جمعة" أنه سيتم ابلاغ القنصلية المصرية بالارقام النهائية بالمصابين والمفقودين والوفيات لاتخاذ اجراءاتهم، معلنا وصول وزير الصحة المصري غدا أى لمتابعة العمل بنفسه كما تعقد القنصلية المصرية مؤتمرا الخميس المقبل لبيان الاجراءات النهائية.

موضوعات متعلقة :


>- رئيس الوزراء يكلف وزير الصحة بالسفر للسعودية للانضمام للبعثة الرسمية للحج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة