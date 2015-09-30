بعثة الحج الطبية : وفاة 74 مصريا فى حادث تزاحم "منى".. و95 متغيبين

>أكد رئيس بعثة الحج المصرية د. محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، ان عدد الوفيات الحجاج المصريين فى حادث التزاحم بـ"منى" بالسعودية بلغ 74 وفيات و95 مبلغ بغيابهم والمصابين 17 منهم 3 من حادث الرافعة و46 حالة حجز للعلاج الطبيعى لم يصابوا فى حوادث

وأكد "جمعة" أنه سيتم ابلاغ القنصلية المصرية بالارقام النهائية بالمصابين والمفقودين والوفيات لاتخاذ اجراءاتهم، معلنا وصول وزير الصحة المصري غدا أى السعودية لمتابعة العمل بنفسه كما تعقد القنصلية المصرية مؤتمرا الخميس المقبل لبيان الاجراءات النهائية.

موضوعات متعلقة :

- رئيس الوزراء يكلف وزير الصحة بالسفر للسعودية للانضمام للبعثة الرسمية للحج