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"فى حب مصر" لـ"خالد صلاح": نخشى عزوف المواطنين عن الانتخابات

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"فى حب مصر" لـ"خالد صلاح": نخشى عزوف المواطنين عن الانتخابات "فى حب مصر" لـ"خالد صلاح": نخشى عزوف المواطنين عن الانتخابات
قال أحمد السجينى، المتحدث الإعلامى ومرشح قائمة فى حب ، إن إجمالى متحدثي القائمة يبلغ 6 فى 4 قطاعات بمصر والهدف منها تنظيمى، يعمل على توصيل الفكر لأكبر قدر ممكن للجماهير والمواطنين فى وقت قصير قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، لاسيما أن البرلمان المقبل جاد وهم يخشون عملية العزوف عن الانتخابات.

وأضاف "السجينى"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن متحدثى القائمة سيظلون طوال الـ15 يوما المقبلة قبل إجراء الانتخابات حريصين فى كل خطاباتهم الإعلامية على الحديث عن نزول المواطنين عملية الانتخابات بجانب شرح القائمة وأهدافها، منوها إلى أن الأسماء القائمة فى تحالف فى حب مصر قادرة على أن تفوز من الجولة الأولى شرط أن يقوم المواطن بالنزول.

ومن جانبها قالت مى البطراوى، المتحدث الإعلامى لقائمة فى حب مصر بقطاع الصعيد، خلال حوارها بالبرنامج، إن القائمة تَعتبر جميع خصومها أقوياء حتى تستطيع تحقيق النجاح فى الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن الدولة لم تساند القائمة، ولكن العكس صحيح.
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مصر 365

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