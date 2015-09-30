جامعة القاهرة تمنع عضوات التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات والتدريب

قررت جامعة القاهرة منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات أو الدروس العلمية وهن منتقبات، وقال نص القرار: "لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملى وهن منتقبات".

واستكمل القرار، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، "أن هذا القرار جاء حرصا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية والمصلحة العامة"، وتم تزييل القرار بتوقيع الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة بتاريخ اليوم، 29 سبتمبر الجارى واحتوت مادته الثانية على تنفيذه من الجهات المختصة من تاريخ إصداره.

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