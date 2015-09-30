وزير الرياضة:الأمن عليه واجبات تأمين الانتخابات ولا يجب تشتيته فى المباريات

قال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن قرار عودة الجماهير قرار أمنى، فهو المسئول عن هذا الأمر لأنه يقدر الظروف ولديه معلومات تجعله يقبل أو يرفض، مشيراً إلى أن يرى أن الوقت ليس مناسباً لعودة الجماهير، وهذا فى النهاية هو قرار الأمن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه ليس هناك عقوبات ستوقع على ناديى الأهلى والزمالك إذا لعبا مباراتين قبل النهائى بالكونفدرالية بدون جماهير، موضحاً أنه لا يجب أن ننسى أن الأمن عليه واجبات تأمين انتخابات البرلمان ولا ينبغى تشتيته بتأمين مباريات.