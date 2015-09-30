مرتضى منصور لـ"لميس الحديدى": تدافع السعودية "قدر" كحادث ستاد الدفاع الجوى

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن تدافع الحجاج بالسعودية كان قضاء وقدر، كما حدث فى أحداث ستاد الدفاع الجوى، مضيفا:"الإخوة اللى قالوا التدافع بتاع الدفاع الجوى، طيب ما حصل تدافع فى السعودية ومات المئات، لكن التدافع قصة قدرية".

وأوضح"مرتضى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الـ"كاف" يشترط تواجد جماهير فى مباريات قبل النهائى ونهائيات البطولات الأفريقية، لافتا إلى أن الجماهير هى قوة مضافة للأندية وكرة القدم بصفة عامة، ولا ينبغى محاسبة الأندية ومشجعيها بسبب قلة تثير الفوضى.

وتابع رئيس الزمالك:"نتمنى دخول 3 آلاف عضو عامل إضافة إلى ألفين من الجماهير و3 آلاف مجند خلال المباريات الإفريقية المقبلة".