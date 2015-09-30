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بالفيديو.. راجمات صواريخ سعودية تدك معاقل الحوثيين باليمن وتتصدى للمتسللين

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بالفيديو.. راجمات صواريخ سعودية تدك معاقل الحوثيين باليمن وتتصدى للمتسللين بالفيديو.. راجمات صواريخ سعودية تدك معاقل الحوثيين باليمن وتتصدى للمتسللين
قصفت راجمات الصواريخ عدداً من المواقع تتمركز فيها الميليشيات داخل الأراضي اليمنية؛ ما ساهم في حسم الموقف بقتل جميع المتسللين، كما دكت عدداً من المعاقل يتخذها الحوثيون أوكاراً لهم.

وقالت مصادر عسكرية سعودية فى تصريحات إعلامية، مساء الثلاثاء، إن المدفعيات السعودية وجهت ضربات ناجحة ضد عدد من المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون داخل الأراضي اليمنية على حدود المملكة.

وبينت المصادر أن القوات السعودية تلقن الميليشيات الحوثية على الشريط الحدودي دروساً بقصف كافة معاقلهم؛ ما ساهم في تشتيتهم ونزف دمائهم.


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مصر 365

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