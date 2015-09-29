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بالفيديو #ليلة_الابطال – بايرن يفجر دينامو زغرب بخماسية.. وأوليمبياكوس يرسل أرسنال للقاع

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بالفيديو #ليلة_الابطال – بايرن يفجر دينامو زغرب بخماسية.. وأوليمبياكوس يرسل أرسنال للقاع بالفيديو #ليلة_الابطال – بايرن يفجر دينامو زغرب بخماسية.. وأوليمبياكوس يرسل أرسنال للقاع

سحق بايرن ميونيخ ضيفه دينامو زغرب بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

واستضاف بايرن ميونيخ منافسه الكرواتي في ملعب أليانز آرينا في إطار الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة.

افتتح دوجلاس كوستا أهداف الفريق البافاري في الدقيقة 13.

وفي سبع دقائق بداية من 21 مرورا بـ25 وأخيرا 28 سجل بايرن ميونيخ ثلاثة أهداف

متتالية عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، ماريو جوتزة، وليفاندوفسكي مجددا.

واختتم ليفاندوفسكي أهداف البايرن بتسجيله للهاتريك الثاني في آخر ثلاث مباريات، والخامس لبايرن في الدقيقة 55.

شاهد أهداف المباراة

مفاجأة أوليمبياكوس

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت لحساب نفس المجموعة نجح أوليمبياكوس في تحقيق مفاجأة كبرى بالانتصار على أرسنال بثلاثة أهداف لهدفين.

واستضاف أرسنال منافسه اليوناني في ملعب الإمارات، وفشل فريق المدرب آرسين فينجر في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في دوري الأبطال.

افتتح فيليبي باردو أهداف المباراة لصالح أوليمبياكوس في الدقيقة 33، قبل أن يعدل ثيو والكوت النتيجة لأرسنال بعد دقيقتين فقط.

وفي الدقيقة 40 سجل أوليمبياكوس الهدف الثاني بعد خطأ فادح من حارس مرماه ديفيد أوسبينا الذي فشل في التصدي لعرضية قادمة من ركلة ركنية من كونستانتينوس فورتونيس.

ونجح أرسنال في تعديل النتيجة مجددا عن طريق أليكسيس سانشيز، ولكن رد الضيوف جاء سريعا بعد دقيقة واحدة فقط حيث سجل ألفريد فينبوجاسون الهدف الثالث.

وتعد هذه هي المباراة الثالثة من آخر أربعة لأرسنال في دوري الأبطال التي يستقبل فيها في ملعبه ثلاثة أهداف.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يستقبل فيها ثلاثة أهداف بملعبه في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

بتلك النتائج واصل بايرن ميونيخ تصدره للمجموعة برصيد ست نقاط، يليه أوليمبياكوس بثلاث نقاط بالتساوي مع دينامو زغرب لكن فارق الأهداف جاء لصالح الفريق اليوناني.

وفي المركز الرابع والأخير جاء أرسنال بدون أي نقطة بعد الهزيمة في كلا المباراتين.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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