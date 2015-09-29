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بالفيديو #ليلة_الابطال – زينيت يحلق في الصدارة.. وفيجولي يقود فالنسيا للانتصار الأول

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بالفيديو #ليلة_الابطال – زينيت يحلق في الصدارة.. وفيجولي يقود فالنسيا للانتصار الأول بالفيديو #ليلة_الابطال – زينيت يحلق في الصدارة.. وفيجولي يقود فالنسيا للانتصار الأول

استطاع زينيت سان بطرسبرج في تحقيق فوزا ثانيا في دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على ضيفه جنت البلجيكي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء.

واستضاف زينيت منافسه جنت في إطار الجولة الثانية من دوري الأبطال لحساب المجموعة الثامنة.

افتتح أرتيم دزيوبا أهداف المباراة لصالح الفريق الروسي في الدقيقة 35، قبل أن يعدمل جنت النتيجة عن طريق توماس ماتون في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 67 سجل أوليج شاتوف هدف الفوز لصالح أصحاب الأرض.

وفي لقاء آخر لحساب نفس المجموعة نجح فالنسيا في تحقيق فوزه الأول في المجموعة

بعدما تغلب على مضيفه ليون الفرنسي.

سجل هدف المباراة الوحيد الجزائري سفيان فيجولي في الدقيقة 42.

بتلك النتائج واصل زينيت تصدره للمجموعة برصيد ست نقاط، يليه فالنسيا بثلاث نقاط، ثم جنت وليون ولكل منهما نقطة واحدة فقط.

شاهد أهداف مباراة زينيت وجنت

شاهد أهداف مباراة ليون وفالنسيا

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فيديو اليوم السابع

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