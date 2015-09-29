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السفير السعودى بالقاهرة: مصر والمملكة حماة المنطقة وأساس استقرارها

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السفير السعودى بالقاهرة: مصر والمملكة حماة المنطقة وأساس استقرارها السفير السعودى بالقاهرة: مصر والمملكة حماة المنطقة وأساس استقرارها
أكد السفير أحمد قطان السفير السعودى بالقاهرة أن العلاقات بين والسعودية قوية ومتينة على مر العصور وتزداد قوة يومًا بعد يوم، مشددًا على أن البلدين جناحا الأمة العربية وحماة المنطقة العربية وأساس استقرارها.

جاء ذلك خلال كلمته أثناء الاحتفال الذى أقامته السفارة بالقاهرة فى مقرها مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الوطنى الخامس والثمانون لتأسيس المملكة العربية السعودية.

حضر الحفل لفيف من المسئولين المصريين والسياسيين والفنانين والرياضيين والإعلاميين والسفراء العرب والأجانب.

وكان على رأس الحضور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق ومصطفى الفقى ومحافظ القاهرة ومن نجوم الفن يسرا وإلهام شاهين وماجدة ذكى وشريف منير، كما حضر السفير سالم الزمانان سفير الكويت بالقاهرة والسفير بشر الخصاونة سفير الأردن بالقاهرة ومندوبها بالجامعة العربية والسفير نذير العرباوى سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها بالجامعة والسفير جمال الشوبكى سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها بالجامعة.

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مصر 365

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