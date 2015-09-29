بالصور.. افتتاح بطولة الكونغ فو بطلائع الجيش بحضور وزير الشباب والرياضة‎

حضر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح بطولة السلام الدولية الأولى للكونغ فو، في صالة نادي طلائع الجيش، وتستمر البطولة حتى يوم 30 سبتمبر الجاري.

علم “كورابيا” بمشاركة 200 لاعب ولاعبة في البطولة، يمثلون 6 منتخبات هم مصر وتونس والجزائر والمغرب والكويت ونيجيريا.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على أن استضافة مصر لتلك البطولات تزيد من احتكاك لاعبي مصر الدوليين، كما انها تساعد في تدعيم حركة السياحة العالمية لمصر فضلاً عن كونها رسالة ايجابية للعالم لإظهار وجه مصر الحضاري ودليل قدرة مصر التنظيمية والإدارية على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية.

المراسل: شمس الدين مرتضى